Уголовное дело возбудили по факту ДТП с погибшим 9-летним пешеходом в Ижевске

В отношении 20-летнего водителя, сбившего 9-летнего мальчика в столице Удмуртии, возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть ребенка (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Трагедия произошла 20 февраля около 21:02. По версии следствия, водитель Toyota на регулируемом пешеходном переходе сбил мальчика, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время избирается мера пресечения в отношении подозреваемого. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.