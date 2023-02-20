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Ребенок погиб в результате ДТП в Ижевске

В Ижевске 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сбил автомобиль «Тойота». Авария произошла 20 февраля около 21:00 на перекрестке улиц Чугуевского – Пушкинская, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За рулем авто находился 20-летний молодой человек.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП ребенок получил смертельную травму.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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