Жители Краснодарского края в 2022 году купили парфюмерии на общую сумму 5,1 млрд руб., что на 37% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе системы маркировки «Честный знак». О причинах увеличения спроса на парфюмерию в Краснодарском крае рассказала эксперт компании «Меркурий-ПарК» Екатерина Сушина.



Екатерина Сушина

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«В минувшем году было несколько шоковых для отрасли факторов. Так, сразу после начала СВО на Украине паника, охватившая людей, парализовала спрос на нашу продукцию. Подобный эффект ранее наблюдался в период пандемии. Парфюмерия — не товар первой необходимости, и в кризисные времена люди экономят на таких товарах.

Наряду с этим начались перебои с поставками товаров европейского производства, а Европа — ключевой игрок в парфюмерном ассортименте. Как следствие, цены заветных флаконов взлетели в марте прошлого года одномоментно на 30–70%. Это было отчасти искусственное повышение, связанное с тем, что магазины боялись остаться пустыми и таким образом удерживали товар. В то же время в связи с удорожанием логистики и неустойчивостью курсов валют выросла и закупочная цена парфюмерной продукции.

Когда ситуация немного стабилизировалась и в страну стали просачиваться поставки парфюмерии, ценники скорректировались. К середине года курс валют позволил приобрести продукцию иностранных марок по ценам, близким к стоимости начала года. Плюс успел сформироваться высокий спрос, ведь еще недавно ценники совсем не радовали, и многие отложили покупку парфюмерии до лучших времен. Опасаясь, что евробренды могут исчезнуть с прилавков, люди делали покупки впрок. Ну а завершающий этап года — праздничный. В этот период спрос на парфюмерию традиционно высок.

Тем не менее санкционное давление на Россию сохраняется, и цены на некоторые бренды остаются очень высокими, несмотря на стабилизацию курса доллара. Максимальные переоценки пришлись на английские и итальянские бренды. Думаю, еще не скоро мы увидим "Гуччи" и "Булгари" подешевле. По французским маркам ситуация 50/50, лишь некоторые из них экстремально возросли в цене или совсем исчезли. Сейчас цены на парфюмерию во многом зависят от остатков в стране — чем меньше флаконов, тем выше цена. По некоторым позициям можно открывать настоящий аукцион.

Навсегда ли это? Трудно сказать, неопределенность пока сохраняется, разнообразие предложения будет зависеть от государственного регулирования и решений самих иностранных компаний. А они, конечно же, заинтересованы зарабатывать на огромном российском рынке, просто боятся наказания. Поэтому будем надеяться, что вместе мы найдем возможности обходить санкции.

В то же время уже есть желающие заместить европейскую продукцию на нашем рынке. Популярность стремительно набирают восточные ароматы, в частности "арабские масла". И покупатель уже частично готов к такой переориентации. Арабские бренды активно копируют модные европейские бренды, выпускают так называемые аналоги, на которые есть спрос. Речь идет не о подделках, а именно о заменителях, духах "по мотивам известных марок". На мой взгляд, восточные производители предлагают хорошее качество по доступной цене.

Уверена, что освободившиеся ниши захотят занять и отечественные производители. Вполне может активизироваться направление российской нишевой парфюмерии, а в бюджетном сегменте давно и уверенно работают наши фабрики "Новая Заря", "Брокард" и другие».

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