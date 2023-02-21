В Татарстане пилота осудят за жесткую посадку самолета

В ближайшее время в Татарстане начнется суд над пилотом-инструктором учебно-летного отряда за жесткую посадку самолета. Об этом говорится в сообщении Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Сам инцидент произошел в феврале прошлого года. Обвиняемый, как считает следствие, будучи пилотом самолета Cessna-172S, проявляя преступную небрежность, допустил нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, совершил жесткую посадку вблизи аэродрома Бугульмы. В итоге воздушное судно получило большие механические повреждения, а владельцу самолеты был причинен ущерб более чем на 4 млн руб.

Ведомство также направило в адрес контролирующих органов представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.

"Ъ-Казань"