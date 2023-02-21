В январе годовая инфляция в Челябинской области замедлилась до 10%

Годовая инфляция в Челябинской области снова начала замедляться. В январе 2023 года показатель составил 10% после 10,4% в декабре 2022 года (10% в ноябре). На динамику цен повлияли рост производства мяса, замедление увеличения издержек производителей отдельных продуктов питания и расширение географии полетов, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Продовольственная инфляция в январе снизилась до 9,9% (10% в декабре 2022 года). Это произошло за счет роста производства мясопродуктов. В результате уменьшились темпы удорожания говядины, колбасы и полуфабрикатов, а свинина стала дешевле, чем в январе 2022 года. Кроме того, снижение цен на зерно отразилось на сокращении издержек производителей на корма для животных. Этот же фактор повлиял на замедление годовых темпов удорожания муки, макаронных изделий и хлебобулочной продукции.

В группе непродовольственных товаров годовой рост цен, наоборот, ускорился – с 7,7% в декабре до почти 8% в январе. На это повлияло снижение предложения импортных подержанных автомобилей. В сфере услуг темпы роста цен замедлились до 13,14% после 14,4% в декабре. На показателе отразилось расширение географии полетов из аэропорта Челябинска. В результате билеты на внутренние авиаперелеты стали дешевле, чем год назад.

В целом по России годовая инфляция в январе 2023 года составила 11,77%. В Уральском федеральном округе – 9,65%.