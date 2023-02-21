В Челябинске СК предъявил обвинение в превышении полномочий высокопоставленному полицейскому

Следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела УМВД Челябинска Алексею Савоськину. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, в 2020 году к сотруднику полиции обратился знакомый предприниматель с заявлением о краже главным бухгалтером подконтрольной ему организации более 5 млн руб. После возбуждения уголовного дела в отношении главбуха, сотрудник МВД незаконно с помощью угроз изъял у фигурантки деньги в размере 1,2 млн руб. и квартиру, которые передал предпринимателю.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые вместе с управлением собственной безопасности ГУ МВД России по региону занимаются оперативным сопровождением дела.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», задержанный вечером 20 февраля сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.