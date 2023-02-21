ЦКС назвал самый эффективный район Челябинска по сортировке отходов

Тракторозаводский район Челябинска стал самым эффективным по сортировке отходов в городе. Об этом по итогам анализа доли пригодного для переработки содержимого желтых баков сообщает Центр коммунального сервиса (ЦКС).

Большую часть содержимого контейнеров для вторсырья в Челябинске в период с 1 по 7 февраля составил смешанный мусор (более 80 %). Больше всего пригодных для повторного производства отходов оказалось в Тракторозаводском районе — 13,1%. В тройку лидеров вошли Ленинский (9,9 %) и Курчатовский районы (7,1 %). Следом идут Советский (4,3 %) и Центральный районы (4%). Аутсайдером стал Калининский район (3,8%).

В начале этого года на контейнерных площадках Челябинска установили 1713 желтых баков для сбора фракций вторсырья: пластика, металла, картона и стекла.