В Сочи директор автоломбарда обманул двух партнеров на 22 млн рублей

В Сочи директор автоломбарда обманул двух компаньонов по бизнесу на более чем 22 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

65-летний учредитель и гендиректор автоломбарда предложил двум знакомым вести совместный с ним бизнес по предоставлению займов под залог транспортных средств. Мужчина попросил у них деньги якобы на развитие бизнеса. Однако он не направил их на озвученную цель, а распорядился ими по своему усмотрению.

Его деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Сочи. На период предварительного следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения. Мошеннику грозит до десяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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