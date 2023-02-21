Около 3 тысяч липчан планируют переселить из аварийного жилья в 2023 году

В Липецкой области с начала 2023 года квартиры в домах, введенных в эксплуатацию в декабре 2022-года, получили уже 74 семьи. Таким образом было расселено 2283 кв.м аварийного жилья. До 1 апреля планируется переселить граждан еще из порядка 5000 кв.м домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом губернатору Игорю Артамонову доложил его заместитель Роман Петрухин в ходе оперативного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Регион планирует завершить программу расселения досрочно. Для этого в восьми районах области строятся 19 домов. Из них в Липецке – семь. Так, недавно был введен десятиэтажный дом №8 на улице Бачурина в облцентре, в который должны переехать 70 семей из 3224 кв.м аварийного жилья. В новостройку на Боевом проезде в Липецке переедут еще 32 семьи, дом введен в эксплуатацию. Кроме того, до конца марта будет сдан дом в Лебедяни, куда также переедут 32 семьи.

«После завершения действующей программы планируется дальнейшее расселение аварийного жилья. Этим вопросом необходимо заниматься уже сейчас, чтобы приступить к расселению данных домов сразу после реализации текущей программы»,– рассказал Роман Петрухин.

Переселение граждан из аварийного жилья проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». По словам губернатора Игоря Артамонова, с начала действия программы в Липецкой области в новое жилье переехали 3 900 человек, а в этом году «переселим еще около трех тысяч».

Владимир Зоркий