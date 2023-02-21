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Больше 16 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

В Удмуртии с период с 13 по 19 февраля острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 16,1 тыс. человек, среди которых 9,8 тыс. детей. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, выявлено также 335 вирусов гриппа.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В Ижевске за прошлую неделю ОРВИ заболело 7,9 тыс. человек, что составляет 49% от общего количества заболевших в регионе.


В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ полностью закрыли одну школу в Воткинске, а также детский сад в Кезском районе. Частично образовательный процесс приостановили в 156 классах в 63 школах, а также в 78 группах в 53 дошкольных учреждениях.

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