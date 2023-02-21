Снукбол, аэрогольф и лотерея с призами ждут болельщиков на Ижевской винтовке в Удмуртии

В столице Удмуртии для болельщиков на «Ижевской винтовке», которая стартует 23 февраля с индивидуальной гонки биатлонистов, организуют интерактивные площадки, фудкорты и турниры. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, до комплекса имени А.М. Демидова, где пройдут соревнования, организуют бесплатный трансфер от остановки «Северный микрорайон», а на площадке оборудуют теплый шатер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

23, 25 и 26 февраля для болельщиков заработают интерактивные площадки по бильярду ногами — снукболу, аэробейсболу, аэрогольфу и гигантской рогатке. Каждый желающий также сможет принять участие в лотерее.

25 февраля, который объявлен в Удмуртии днем зимних видов спорта, при поддержке олимпийского комитета также состоятся детские и женские турниры по хоккею на валенках. Команды соберут из биатлонных болельщиков, которые получат специальные призы. Каждый участник мероприятия также сможет проверить свои силы на ГТО-площадке.