Правительство Башкирии поручило мэриям Уфы и Белорецкого района решить проблему с подачей газа в МКД

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поручил администрациям Уфы и Белорецкого района в течение трех и двух месяцев, соответственно, решить проблему с подачей газа в многоквартирных домах с индивидуальным газовым оборудованием. Всего сейчас без подачи газа остаются 86 домов, озвучили на совещании в правительстве республики.

Аналогичные проблемы ранее возникали в 112 домах в Баймакском, Зианчуринском и Кугарчинском районах. Там удалось возобновить подачу газа после ремонта дымоходов. По словам исполняющей обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирины Головановой, в 75% домах обслуживанием дымоходов занимаются управляющие компании, остальные 25% домов находятся на управлении собственников квартир, которые должны сами заключать договоры на содержание и ремонт вентканалов.

Администрации муниципалитетов в Башкирии должны разработать дорожные карты по контролю за состоянием дымоходов и вентиляционных каналов, отметил господин Назаров, «активизировать информационно-разъяснительную работу с гражданами и усилить взаимодействие с управляющими компаниями». Также он посоветовал управляющим компаниям создать резервный фонд для решения аварийных ситуаций.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале февраля жители Уфы провели одиночные пикеты около здания городской администрации из-за отсутствия на протяжении двух месяцев горячей воды и газа для водонагревателей. Его отключили в семи домах Уфы в ноябре-декабре из-за аварийного состояния дымоходов. Жители обратились в надзорные органы, после чего госкомитет по жилищному и строительному надзору Башкирии выдал предписание УЖХ Советского района до 20 февраля разработать меры для устранения проблемы, а до 31 марта полностью решить проблему.

Карина Мамаева

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