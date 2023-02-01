Жители Уфы вышли на пикеты из-за отсутствия в домах горячей воды

Жители дома №129 по улице Мингажева вчера провели одиночные пикеты около здания городской администрации из-за отсутствия на протяжении двух месяцев горячей воды и газа для водонагревателей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил активист движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин.

По словам господина Рахматуллина, с такой же проблемой столкнулись жители еще шести домов в Уфе: №6/8 на улице 50 лет Октября, №99 на Революционной, №106/1 на Пархоменко, №23 на Таллинской, №155/1 на Менделеева и №26/1 на Проспекте Октября. Он сообщил, что газ в семи домах отключили в ноябре-декабре из-за аварийного состояния дымоходов.

Жители обратились в надзорные органы, после чего госкомитет по жилищному и строительному надзору Башкирии выдал предписание УЖХ Советского района до 20 февраля разработать меры для устранения проблемы, а до 31 марта полностью решить проблему, сообщил Альберт Рахматуллин. Также по инициативе прокуратуры Советского района следственный отдел СКР по Советскому району возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг ненадлежащего качества (ст. 238 УК РФ) в отношении УЖХ, сообщил активист.

Карина Мамаева

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