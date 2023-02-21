Годовая инфляция в Курганской области снизилась до 10,45%

В январе годовая инфляция в Курганской области замедлилась на 0,88 п.п., до 10,45% после 11,33% в декабре 2022 года. На динамику цен повлияли рост предложения ряда товаров, сокращение затрат производителей продовольствия и сдержанный потребительский спрос. Об этом сообщают в Курганском отделении ГУ Банка России.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 10,51%. Из-за роста производства в животноводческих хозяйствах выросло предложение сырого молока и мяса. Сокращение цен на зерно и сою уменьшило затраты животноводов на корма, что замедлило удорожание молока и мясопродуктов.

Прирост цен на непродовольственные товары в январе снизился до 9,56% после 11,67% в декабре. Сдержанная потребительская активность и отладка механизма параллельного импорта замедлили рост цен на легковые автомобили, одежду и белье. Свою роль сыграло увеличение предложение машин китайских брендов.

Годовой темп прироста цен уменьшился всего на 0,07 п.п., до 12,2%. На это повлияло то, что повышение взноса на капремонт в январе 2022-го было более существенным, чем в том же месяце этого года.

В целом по России в январе годовая инфляция замедлилась до 11,77%, в Уральском федеральном округе — до 9,65%.