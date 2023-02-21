Воронежский бизнесмен приостановил проект за 6 млрд рублей на территории ОЭЗ «Липецк»

На грязинской площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» приостановлен проект по возведению крупного пищевого завода ООО «Сойпром». Воронежский бизнесмен Роман Сафронов, занимающийся поставками элеваторного оборудования, планировал организовать в ОЭЗ производство соевого масла и изолированного белка за 6 млрд руб.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в ОЭЗ «Липецк», реализация проекта «Сойпрома» была приостановлена «на стадии проектирования в связи со сложившейся экономической и геополитической ситуацией».

Соглашение с ОЭЗ «Липецк» представители «Сойпрома» подписали осенью 2019 года. Как рассказывали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, завод площадью 74,9 тыс. кв. м должен был расположиться на участке в 20 га. Компанией была избрана грязинская, а не более свободная елецкая площадка ОЭЗ, так как к ней подведены железнодорожные пути. К реализации проекта компания намеревалась приступить в январе 2020 года, обещая создать более 150 рабочих мест. Впрочем, уже тогда эксперты отмечали, что липецкому соевому изоляту предстоит конкурировать с китайской продукцией.

По данным Kartoteka.ru, с января 2022 года единственным владельцем ООО «Сойпром» вместо Романа Сафронова стал Максим Сафронов, а пост генерального директора компании вместо Дмитрия Сергеева осенью 2021-го занял Дмитрий Захаров. По итогам 2021 года «Сойпром», сохраняющий регистрацию на территории ОЭЗ в Грязинском районе, отчитался о выручке в 1,8 млн руб. и чистом убытке в 6,1 млн руб.

Андрей Цветков