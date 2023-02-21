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Объявлен конкурс на реконструкцию трамвайных путей в Кировском районе Саратова

Принадлежащее министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области ООО «СГЭТ» объявило конкурс на реконструкции транспортной развязки в Саратове на пересечении проспекта имени 50 лет Октября, улиц Тракторной и Большой Горной.

Согласно документации к закупке, первый этап работ включает в себя переустройство коммуникаций, изъятие земельных участков и снос объектов недвижимости, устройство шумозащитного заполнения окон близлежащих зданий, очистка территории от зеленых насаждений.

Планируется ремонт путепровода с трамвайным полотном, строительство подпорных стен вдоль проезда и акустических экранов.

Работы на первом этапе должны быть завершены до конца ноября 2024 года, их стоимость ООО «СГЭТ» оценивает в 1,57 млрд руб.

Сергей Петунин

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