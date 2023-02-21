Расписание автобусов в Ижевске изменится с 22 по 26 февраля

В столице Удмуртии в период праздничных дней изменится расписание автобусов, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». Так, 23 февраля автобусы будут курсировать по расписанию субботы, а с 24 по 26 февраля — по расписанию воскресенья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа «Центр» Фото: Медиагруппа «Центр»

С 23 по 26 февраля работают по расписанию выходных пригородные маршруты №302, 312, 314, 318, 320, 324, 331, 358 и 373. Автобусы №309, 128 (312+128), 374 (312+374), 317 и 322, 326 в период с 22 по 26 февраля осуществляют рейсы по ежедневному расписанию.

22, 24 и 25 февраля маршруты №305, 313 и 338 будут работать по расписанию будних дней, а 23 и 26 февраля — по расписанию выходных. 23 февраля автобусы маршрутов №362 и №356 будут курсировать по расписанию субботы, с 24 по 26 февраля — по расписанию воскресенья.