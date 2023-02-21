Житель Удмуртии спрятал под снегом во дворе дома почти 1 кг марихуаны

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Увинского района по подозрению в хранении наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, во дворе его частного дома под снегом были обнаружены высушенные части марихуаны массой 989 гр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным полиции, мужчина осенью недалеко от поселка Ува собрал растение, которое сначала хранил в холодильнике, однако затем спрятал во дворе дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства). За неповиновение сотрудникам полиции, оказанное при задержании, на подозреваемого также составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ.

Мужчину, которому грозит до десяти лет лишения свободы, заключили под стражу.