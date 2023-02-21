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В Ростове-на-Дону семь новых участков дорог построят с применением ГЧП

Проектировка ряда дорожных объектов на территории Левенцовки в Ростове будет разработана в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Этот механизм отлично зарекомендовал себя в дорожной отрасли. Мы привлекаем инвесторов к разработке проектной документации, а Администрация города впоследствии реализует разработанные проекты», — написал градоначальник.

Алексей Логвиненко сообщил, что в рамках ГЧП сегодня готовится проектная документация по строительству участков дорог на ул. Ткачева, ул. Еляна, ул. Назарько, ул. Курсантов, ул. 9-Мая,ул. Сталинградская, а также по ул. Жданова. Планируется, что заключение экспертизы по всем объектам будет получено во втором-третьем квартале текущего года.

Анастасия Назарова

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