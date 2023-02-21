Axios: Израиль и Палестина вели тайные переговоры о деэскалации

Представители Израиля и Палестины почти два месяца вели тайные переговоры по вопросу деэскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, палестинская сторона через администрацию США направила правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщение о желании работать с ним, и господин Нетаньяху согласился.

По данным портала, израильский премьер поручил провести переговоры главе Совета национальной безопасности Цахи Ханегби. Со стороны Палестины в обсуждении участвовал министр по гражданским делам Хусейн аш-Шейх. Они с господином Ханегби несколько раз поговорили по телефону, а также встретились лично. Сколько раз и когда, не уточняется.

Axios пишет, что и последняя встреча состоялась недавно и была посвящена «урегулированию договоренностей». Благодаря им было приостановлено голосование в Совете Безопасности ООН против израильских поселений на Западном берегу. Неназванный высокопоставленный израильский чиновник сказал, что переговоры не касались непосредственно израильско-палестинского конфликта, однако они важны для поддержания линии связи между лидерами двух стран «для решения проблем на местах» и для деэскалации напряженности.

Цахи Ханегби во время брифинга вчера, 20 февраля, подтвердил проведение переговоров с Палестиной. «Были обсуждения с американцами, а также с нами о создании какой-то новой среды путем прекращения односторонних шагов, которые были предприняты в последние месяцы. Мы к этому готовы… Есть возможность для диалога с палестинцами, и надеюсь, он начнется очень скоро»,— сказал чиновник, при этом не приведя каких-либо деталей.

26 января израильские военные провели рейд в лагере для беженцев в городе Дженин. По информации палестинского Минздрава, в ходе столкновений в Дженине были убиты 11 арабов, несколько десятков ранено. На этом фоне власти Палестины решили прекратить координацию мер безопасности с Израилем. Они пообещали обратиться в Международный уголовный суд, назвав инцидент актом агрессии израильской оккупации. 28 января в результате теракта в Иерусалиме погибли семь человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Одно из самых страшных нападений за последние годы».

Лаура Кеффер