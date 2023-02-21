В Удмуртии проживает шесть мужчин-долгожителей в возрасте старше 100 лет

В Удмуртии на 1 января 2022 года проживало 663,8 тыс. мужчин, что составляет 46% от общей численности населения региона. По данным Удмуртстата, доля мужчин трудоспособного возраста 16-61 год составила 62%, младше — 23%, а старше 62 лет — 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Удмуртии также проживают 74 мужчины-долгожителя в возрасте 95 лет и старше. Из них шесть человек в возрасте старше 100 лет.

При этом средний возраст мужчин составляет 36,9 года. В городах мужское население моложе, чем в сельской местности — 36,1 и 38,1 года соответственно. Из числа мужчин в возрасте 16 лет и старше 65% состоят в браке, 24% — никогда не состояли в браке, 8% — разошлись или разведены официально, 4% — вдовые.