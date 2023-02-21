Завод им. Дзержинского планирует принять еще 200 новых сотрудников

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» продолжает набор персонала. Как сообщил «Ъ-Прикамье» конкурсный управляющий предприятия Лев Шляпин, ЗиД готов принять еще 200 человек. По словам господина Шляпина, требуются рабочие специальности, в основном станочники. Всего сейчас на ФГУП работают 770 человек, за последний год завод принял 220 новых сотрудников. Управляющий ЗиД отметил также, что сейчас завод обеспечен заказом на длительную перспективу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» производит комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства.