Завод им. Дзержинского планирует принять еще 200 новых сотрудников

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» продолжает набор персонала. Как сообщил «Ъ-Прикамье» конкурсный управляющий предприятия Лев Шляпин, ЗиД готов принять еще 200 человек. По словам господина Шляпина, требуются рабочие специальности, в основном станочники. Всего сейчас на ФГУП работают 770 человек, за последний год завод принял 220 новых сотрудников. Управляющий ЗиД отметил также, что сейчас завод обеспечен заказом на длительную перспективу.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» производит комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства.