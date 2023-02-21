Жители Удмуртии искали медицинское оборудование для бизнеса в 5,9 раза чаще в 2022 году

В Удмуртии в 2022 году спрос на медицинское оборудование для бизнеса вырос в 5,9 раза в сравнении с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Авито. Жители также на 23% чаще искали оборудование для салонов красоты, ресторанов — на 14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отметим, что в целом по стране спрос на оборудование для бизнеса вырос на 6% по сравнению с 2021 годом. Категориями, в которых оказалось наибольшее количество заинтересованных покупателей, стали промышленное оборудование — 29%, торговое оборудование и оборудование для ресторанов — 20% и 11% соответственно.