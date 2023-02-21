У станицы Кабардинской временно приостановили движение машин из-за подтопления трассы

В Апшеронском районе у станицы Кабардинской поднялся уровень воды в ручьях и произошел ее перелив на проезжую часть. В связи с этим движение по трассе временно приостановлено, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Из-за непрекращающегося дождя уровень воды поднялся в ручьях, впадающих в реку Пшиш. Вода перелилась на участок автодороги «Хадыженск — ст. Кабардинская».

Движение на участке было временно ограничено. На месте дежурят сотрудники ДПС. Госавтоинспекция региона просит водителей временно отказаться от поездок в этом направлении.

Татьяна Ручкина

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