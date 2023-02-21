В Хакасии при пожаре в частном доме погибли четыре человека

После тушения пожара в частном доме в Аскизском районе Хакасии спасатели МЧС обнаружили тела четырех человек, в том числе 6-летнего ребенка.

По данным оперативных служб, пожарный расчет прибыл к месту вызова через четыре минуты. Однако дом площадью 104 кв. м уже полыхал. «Развитию огня способствовало позднее обнаружение загорания», - сказано в сообщении регионального МЧС.

Внутри пожарные обнаружили погибших: троих взрослых и ребенка 2016 года рождения. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС. Обстоятельства гибели выясняют следственные органы.

В январе 2023 года в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей. По версии следствия, мать оставила детей под присмотром знакомой и ушла на работу. Пожарных вызвали соседи.

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Лолита Белова