Женщина и трое детей погибли при пожаре в Кузбассе, возбуждено уголовное дело

В Кемеровской области по факту гибели четырех человек на пожаре в частном доме в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По информации следственного управления СКР по региону, сообщение о возгорании поступило около 18:30 по местному времени 19 января. После ликвидации огня были обнаружены тела 56-летней женщины и трех детей (2016, 2018 и 2020 г. р.).

По версии следствия, в доме проживала многодетная семья. Мать оставила детей под присмотром знакомой и ушла на работу. Пожарных вызвали соседи.

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Дарья Решетникова