Мэр Абакана и Хакасский муниципальный банк включены в украинский санкционный список

Глава Абакана Алексей Лемин в ответ на включение его в санкционный список Украины заявил, что не имеет имущества, недвижимости и земельных участков за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лемин, мэр Абакана.

Фото: пресс-служба мэрии Абакана, Коммерсантъ Алексей Лемин, мэр Абакана.

Фото: пресс-служба мэрии Абакана, Коммерсантъ

«Узнал, что включен в санкционные списки Украины. Наверное, украинские власти полагают, что я просто обязан хотеть их наград и их земли. Что ж, они будут разочарованы. Ни имущества, ни земельных участков, ничего от этого государства, как, впрочем, и от всех других стран, не имею и не стремлюсь иметь. У меня есть своя Родина, и это – Россия. Все, что для меня ценно, связано с Отечеством», - прокомментировал он.

По словам Алексея Лемина, в санкционный список Украина также внесла Хакасский муниципальный банк и его руководителя Ольгу Сидорову. «Рад, что наш Муниципальный банк настолько успешен, что тоже напугал украинские власти», - добавил он.

Главу Абакана Алексея Лемина Украина внесла в санкционный список 19 февраля. Всего в документе 333 физлица, в том числе чиновники и предприниматели. Ограничения вводятся сроком на 10 лет. Санкции предусматривают блокировку активов на территории Украины, приостановку торговых операций и др.

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Лолита Белова