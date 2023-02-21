Колесам ставят блок

В мэрии Казани считают эффективной борьбу с водителями, оставляющими свои машины на муниципальных парковках без госномеров, чтобы не оплачивать услугу. Как отчитались вчера чиновники, благодаря блокировке колес автомобилей нарушителей, число подобных случаев за 2022 год снизилось в 4,5 раза, а количество свободных мест на стоянках выросло на 30%. Всего за год таким образом наказали 403 водителя, общая сумма штрафов превысила 387 тыс. руб. Эксперты соглашаются, что в результате на парковках «халява закончилась».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В Казани количество случаев, когда водители снимают государственные регистрационные номера с автомобилей на платных муниципальных парковках, сократилось в 4,5 раза. Об этом вчера сообщил начальник управления по организации деятельности административных комиссий аппарата городского исполкома Наиль Биктагиров, выступая с докладом на совещании в мэрии. По его словам, количество свободных парковочных мест в среднем увеличилось на 30%.

Он отметил, что в 2022 году административные комиссии Казани составили на водителей 403 протокола за парковку на муниципальных стоянках без госномеров. Общая сумма выписанных штрафов достигла 387 тыс. руб.

Всего за неоплату муниципальных парковок комиссии вынесли 68,9 тыс. постановлений. За парковку на зеленой зоне (фиксируется в автоматическом режиме) — 23 тыс. Наиль Биктагиров подчеркнул, что количество оплаченных парковочных сессий выросло на 65% в сравнении с 2021 годом.

Напомним, платные парковки действуют в Казани с 2015 года. Изначально было организовано около 1 тыс. мест, сейчас их уже более 6 тыс. Цена парковки варьируется от 30 руб. до 100 руб. в час. Плата не взимается по субботам, воскресеньям и в праздники, а также в будни с 19:00 до 07:00. Оплата размещения транспорта производится авансом в течение 15 минут через паркомат, мобильное приложение, СМС-сообщение или веб-портал. Контроль оплаты осуществляется автоматически с помощью мобильного комплекса «Паркон», который фиксирует наличие автомобиля с тем или иным номером на парковке каждые четверть часа. Штраф за неуплату составляет 2,5 тыс. руб. по ст. 3.16 КоАП Татарстана.

Власти Казани неоднократно выражали озабоченность тем, что многие водители паркуются на муниципальных стоянках со снятыми или нечитаемыми номерами. В 2019 году мэр Казани Ильсур Метшин направлял в Минтранс просьбу «о возможности выхода с инициативой в Госдуму по внесению изменений в КоАП РФ», чтобы наказывать таких водителей. А парламент Татарстана обращался в правительство РФ с просьбой внести в ПДД запрет стоянки автомобилей на платных муниципальных парковках со снятыми или нечитаемыми номерами. Однако глава Минтранса РФ Евгений Дитрих выражал опасения, что ужесточение может ударить «каким-то способом по законопослушным пользователям».

В 2021 году власти Казани пытались штрафовать водителей, которые скрывают госномера, с помощью стационарных камер, использующих алгоритмы нейросетей. Эти комплексы позволяли фиксировать номер в момент парковки, до того как водитель успеет прикрыть или снять госзнак. Однако затем глава исполкома Казани Рустем Гафаров заявил, что власти ограничены в возможностях наказывать неплательщиков. В конце года Ильсур Метшин объявил, что на городских парковках будут блокировать колеса автомобилей без госномеров.

По итогам первого полугодия 2022 года власти отчитывались, что устанавливали блокираторы на колеса автомобилей 269 раз. Тогда в отношении нарушителей возбудили 203 административных дела. Общая сумма штрафов составила около 130 тыс. руб. Вместе с тем тогда 24 блокиратора были повреждены или похищены.

По итогам января 2023 года власти Казани выявили лишь девять нарушителей, снимавших госномера с автомобилей, ранее сообщали в мэрии.

Вчера глава исполкома Рустем Гафаров признался, что его «радует снижение числа любителей парковаться со снятыми номерами». «Наш посыл услышан. Главное — сделать правильные выводы: нет нарушений — нет взысканий»,— отметил он.

«Блокираторы, если постоянно ставить, это мера эффективная. Халява закончилась таким образом»,— отмечает представитель Федерации автовладельцев России в республике Рамиль Хайруллин. По его словам, у водителей, закрывающих номера, «большой риск попасться». «Это также потеря времени. Чтобы разблокировать колеса, потребуется несколько часов. В этом случае нарушитель все равно платит за парковку, а также штраф»,— указывает эксперт. Господин Хайруллин добавляет, что из-за таких водителей на парковках «реально была проблема»: «Система показывает, что мест полно, а когда приезжаешь — все забито».

Кирилл Антонов