В 2022 году в Черноземье самой востребованной была профессия продавца

Самой востребованной у работодателей Центрального федерального округа в 2022 году стала профессия продавца-консультанта или продавца-кассира. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в HeadHunter. По данным сервиса, с начала года было открыто 98,6 тыс. вакансий для таких работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также востребованными были водители (54,9 тыс. вакансий) и менеджеры по продажам (52,3 тыс.). На российском рынке труда более всего работодателям требовались менеджеры, а уже потом — продавцы и водители.

В ЦФО также были востребованы упаковщики и комплектовщики (39,9 тыс. вакансий), врачи (31,9 тыс.), бухгалтеры (30,6 тыс.), менеджеры по персоналу (27,4 тыс.), кладовщики (26,2 тыс.), слесари и сантехники (24,5 тыс.), а также повара, пекари и кондитеры (19,9 тыс.).

Как мигранты изменили рынок труда Черноземья в 2022 году, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков