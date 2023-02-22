Квест для Вики

Вика Смирнова живет в Перми с мамой, папой и младшим братом. У девочки тяжелый грудопоясничный сколиоз, перекошены плечи и таз, растет горб. Не помогли ни массаж, ни лечебная физкультура, ни плавание, ни жесткий корсет. Искривление усиливается и уже достигло 4-й, самой тяжелой степени. Вике больно стоять и сидеть, от ходьбы она быстро устает и задыхается. Девочке нужна срочная операция с использованием современной технологии VBT (Vertebral Body Tethering). Эта методика позволяет устранить деформацию позвоночника и при этом сохранить его подвижность. Вот только на операцию нужно больше миллиона рублей, у Смирновых таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вику мучает постоянная боль, усталость, одышка. Но ради предстоящей операции она готова все преодолеть

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Вику мучает постоянная боль, усталость, одышка. Но ради предстоящей операции она готова все преодолеть

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Двести метров от дома до школы и обратно Вика проходит вместе с папой — он ее провожает и встречает, несет рюкзак, который самой Вике поднимать нельзя. И уроки в школе сильно утомляют девочку: больно сидеть шесть часов подряд, хочется прилечь и дать отдых спине.

— Как только Вика приходит домой, она сразу же ложится,— рассказывает Анастасия, мама девочки.— И долго-долго лежит, пока боль не утихает.

Вика родилась здоровой, практически не болела, с трех лет ходила в детский сад. А в пятилетнем возрасте на плановом медицинском осмотре у нее выявили нарушение осанки. Рентгеновский снимок показал начальную стадию сколиоза. Вике назначили лечебную физкультуру, массаж, занятия в бассейне и рекомендовали по пять часов в день носить полужесткий корсет.

Вика выполняла все рекомендации, делала специальные упражнения, добросовестно носила неудобный корсет, ходила на массаж и в бассейн, где с удовольствием плавала. А еще записалась в кружок гимнастики «Фламинго» — с разрешения лечащего врача.

Тогда родителям и даже врачам казалось, что искривление не такое уж серьезное, что постепенно все удастся исправить без хирургического вмешательства.

— Когда началась пандемия, Вика сидела дома, училась дистанционно, как и многие школьники,— рассказывает Анастасия.— Бассейн закрылся, занятия в кружке «Фламинго» тоже отменили. И в прошлом году дочка сильно выросла. Может, все вместе это повлияло — стало причиной такого стремительного ухудшения?

Сейчас искривление спины стало заметным настолько, что Вике приходится носить свободную одежду на несколько размеров больше, чтобы скрыть свой недуг от посторонних глаз. Девочка очень переживает из-за внешнего вида, замкнулась, не выходит гулять с друзьями. К тому же ее мучает постоянная боль, усталость, одышка, которая появляется даже после небольших физических усилий.

При этом Вика отлично учится, особенно ей дается математика — она одна из лучших учениц в классе. И с увлечением рисует. Изображает на белой бумаге необычных девочек — круглые лица с острыми подбородками и большими искрящимися глазами, роскошные развевающиеся волосы, как у рекламных моделей. Любимые персонажи Вики — героини аниме, японских мультфильмов. Но особенно ей нравится девочка из компьютерной игры, способная находить общий язык с духами. Смешливая, непоседливая и яркая, как экзотическая птица, с огромными глазищами, в которых на месте зрачков сверкают цветочки.

— Ее зовут Ху Тао,— рассказывает Вика.— Она мне нравится, потому что оптимистичная, веселая. Настойчивая и разумная.

Вике нравится играть, представляя себя на месте Ху Тао, выполнять сложные задания, преодолевать препятствия и побеждать врагов. Трудности делают героя в игровом мире гораздо сильнее.

Вика и сама немного похожа на Ху Тао, хотя реальный мир сильно отличается от игры, где с помощью магических инструментов и супервозможностей можно в одно мгновение устранить любые неприятности. Она тоже старается не унывать и смотреть в будущее с оптимизмом. Предстоящая операция Вику не пугает: она готова все перенести и преодолеть. И обязательно стать сильнее — перейти на новый, более высокий уровень.

Теперь дело за нами: хотя мы и не обладаем магическими способностями, но вполне можем помочь совершить чудо для Вики.

Для спасения Вики Смирновой не хватает 730 428 руб. Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Вики идиопатический грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Консервативное лечение не помогает, деформация позвоночника быстро прогрессирует, девочка страдает от боли в спине и одышки. С течением времени будет нарастать сердечно-легочная недостаточность, болевой синдром усилится. Устранить искривление позвоночника и предотвратить осложнения поможет операция с использованием новой щадящей технологии VBT. Она позволяет корректировать деформацию в процессе роста костей, сохраняя подвижность позвоночника. После периода восстановления Вика сможет жить активной жизнью без особых ограничений». Стоимость операции 1 264 428 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 478 854 руб. Сеть минимаркетов Parle Market — еще 21 146 руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 730 428 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Вику Смирнову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вики — Анастасии Андреевны Смирновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Пермский край