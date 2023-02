Работа не оправилась от пандемии

Уровень молодежной безработицы в государствах со средним и низким доходом населения вопреки ожиданиям не снижается, следует из доклада Всемирного банка (ВБ). В работе «Крах и восстановление: как COVID-19 подорвал человеческий капитал и что с этим делать» аналитики отмечают, что после резкого падения в начале пандемии уровень занятости людей в возрасте 15–24 лет восстановился лишь в некоторых странах. В большинстве же бедных и развивающихся государств не видно признаков скорого возвращения к допандемийным значениям, а в отдельных странах (в том числе в Болгарии и во Вьетнаме) показатель занятости молодежи после снятия основных ковидных ограничений и вовсе продолжил снижаться (см. график).

Опасения у ВБ также вызывает хотя и замедлившееся (с минус 40% во втором квартале 2020 года до минус 22% в первом квартале 2021 года), но все же продолжающееся сокращение размера заработной платы у молодых людей. Выходившие на рынок труда во время пандемии, как правило, соглашались на более низкие зарплаты, чем могли бы получать в «нормальное» время, и «застревали» на позициях, не соответствующих их уровню образования, отмечают в ВБ.

Аналитики банка полагают, что трудности, с которыми молодежь столкнулась во время пандемии, будут иметь серьезные долгосрочные последствия для мировой экономики («эффект шрама»). Люди, которым на момент начала пандемии не исполнилось 25 лет, к 2050 году составят 90% работающего населения — пробелы в знаниях, оставшиеся у них из-за дистанционного обучения во время локдаунов в школах и университетах, сократят будущие доходы работников по всему миру на $21 трлн.

Значительные потери при этом будут нести развитые государства — кризис знаний и опыта молодежи затронет их в большей степени (см. “Ъ” от 11 февраля 2022 года). Притом что занятость молодых людей в последние годы сокращается, число тех, кто вместо работы занимается учебой, не увеличивается, отмечают исследователи, из-за чего растет доля граждан, относящихся к категории NEET (Not in Employment, Education or Training — не охваченные сферами занятости, образования или профессиональной подготовки) и фактически теряющих связь с рынком труда. По оценкам ВБ, сегодня эта доля составляет уже 24% всех молодых людей в мире.

