Выборгские таможенники помешали украинцу вывезти из РФ старинную книгу

Инспекторы Выборгской таможни в Ленинградской области задержали на КПП «Торфяновка» гражданина Украины с антикварной книгой в багаже, которую он пытался вывезти за пределы РФ. Экспертиза признала в книгах культурные ценности, чей оборот без разрешения запрещен.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, гражданин Украины, постоянно проживающий в Германии, пытался выехать в Финляндию. При осмотре его багажа таможенники обнаружили редкое печатное издание 1908 года сочинений Пушкина из серии «Библиотека великих писателей». В отношении мужчины возбудили административное дело по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП.

В пресс-службе отметили, что это не первый случай попытки вывоза ценных книг из страны за последнее время. Так, ранее Выборгская таможня задержала россиянина, пытавшегося вывезти в Норвегию сразу несколько старинных томов конца XIX — начала XX века. Среди них — «Сочиненiя Лермонтова, изданiе седьмое, томъ первый, Санкт-Петербургъ, изданiе книгопродавца Глазунова, 1889», «Стихотворенiя С.Я. Надсона, изданiе двенадцатое, С.Петербургъ, типографiя И.Н. Скороходова, 1893», «Посмертныя художественныя произведения Льва Николаевича Толстого, том 2, изданiе Александры Львовны Толстой, Москва, 1911».

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