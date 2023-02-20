В Выборгском районе Петербурге до конца года откроется новый бизнес-центр класса В+

Застройщик City Solutions готовится открыть новый бизнес-центр класса В+ в Выборгском районе Санкт-Петербурга, ввод в эксплуатацию ожидается в III квартале текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей.

Основные работы на объекте уже завершены, сейчас рабочие выполняют отделочные работы и прокладывают коммуникации. БЦ будет девятиэтажным, с общей площадью в 19,2 тыс. кв. м. В City Solutions подчеркивают, что преимуществом БЦ будет гибкая планировка помещений.

City Solutions создана в 2022 годупутем объединение под одним брендом всех строительных активов и проектов владельца холдинга «Первая мебельная фабрика» Александра Шестакова. Входит в структуру самого холдинга вместе с компаниями «СитиСтройПроект» и «УМ N67». В портфеле компании в настоящий момент входят 29 строительных проектов в Петербурге и Ленинградской области.

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