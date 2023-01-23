В Липецкой области вместо районов могут появиться муниципальные округа

Комиссия Липецкого облсовета рассмотрела 23 января проект регионального закона «О поправках к уставу…». Документ разработан облправительством и предусматривает включение в состав Липецкой области наряду с городскими округами, муниципальными районами, городскими и сельскими поселениями нового типа муниципального образования - муниципальный округ.

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«Внесение таких изменений обусловлено необходимостью реализации имеющихся инициатив органов местного самоуправления по преобразованию ряда муниципальных районов нашей области в муниципальные округа»,- пояснила в ходе заседания комиссии начальник областного управления внутренней политики Любовь Фролова. По данным «Ъ-Черноземье», уже завершили все процедуры для преобразования власти Воловского, Добровского и Становлянского районов, в ближайшее время их путь может повторить Измалковский.

«Уйдут в историю советы сельских поселений. Глава поселения станет начальником соответствующего отдела в администрации округа. Он и его сотрудники станут муниципальными служащими. Бюджет станет общий, а депутаты совета округа (нынешнего райсовета) будут избираться напрямую, а не направляться представителями из советов поселений»,- рассказал источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти.

В пакете с поправками к уставу, в частности, предлагается внести изменения в региональный закон «Об административно-территориальном устройстве Липецкой области и порядке его изменения». Этим документом округ и будет определен как одна из единиц административно-территориального деления. В облсовете заверили, что принятие законопроектов не повлечет выделения дополнительных средств из бюджета. Комиссия большинством голосов поддержала представленные поправки. Теперь их должен рассмотреть комитет облсовета по законодательству и правовым вопросам.

Андрей Цветков