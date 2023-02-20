В Петербурге временно закрылось генконсульство Нидерландов

Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге официально прекратило свою работу на неопределенный срок в связи с нехваткой персонала. Днем 20 февраля со здания консульства сняли национальный флаг и флаг ЕС, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Посольство Королевства Нидерландов в Москве остается открытым для запроса виз (только на долгосрочное пребывание) и оказания консульской поддержки гражданам Нидерландов в России»,— говорится в сообщении в официальном Telegram-канале генконсульства.

В консульстве также указали, что сокращение присутствия в РФ — это ответ на отказ России выдать визы нидерландским дипломатам. В свою очередь МИД королевства ранее заблокировал въезд нескольким сотрудникам российской дипмиссии в стране, поскольку, по мнению властей Нидерландов, они являлись скрытыми шпионами.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте