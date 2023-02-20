Пожар произошел на строящемся четвертом мосту в Новосибирске

В Новосибирске произошло возгорание на конструкциях строящегося четвертого моста через Обь. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание деревянной опалубки моста произошло на высоте 106 м.

Первый пожарно-спасательный расчет прибыл на место вызова через 6 мин. Для подъезда пожарной техники к месту происшествия сотрудниками ГИБДД был перекрыт участок дороги. Тушение производилось при помощи подъемного крана порошковыми тушителями.

На ликвидацию пожара ушло чуть более получаса. Предварительная площадь возгорания составила 15 кв.м.

Мост строится в рамках 25-летней концессии, заключенной между властями Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания» (СКК, входит в группу «Вис») в 2017 году. Проект реализуется с участием средств федерального и регионального бюджетов. В конце марта 2021 года сообщалось, что общие вложения в проект моста составят 43,5 млрд руб.

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Анна Егорова