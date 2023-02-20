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В Красной Поляне лавина нарушила снабжение водой и газом

После сильного снегопада в районе санно-бобслейной трассы горной Олимпийской деревни сошла лавина, повредившая водопровод и газопровод, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Кроме того, снесено ограждение трассы, но поскольку лавина сошла по руслу специально отведенного канала, обошлось без пострадавших.

По данным спасателей, в настоящее время газ на прилегающей территории перекрыт, нарушений электроснабжения нет. Несколько улиц в поселке Красная Поляна остались без воды, сочинский водоканал начал доставку воды в пострадавшие районы автоцистернами. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принимают участие 65 спасателей и 24 единицы техники МЧС России.

Анна Перова, Краснодар

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