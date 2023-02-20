Суд отклонил требование Рафаэля Самургашева признать незаконным отказ властей Ростова продать землю в районе старого автовокзала

Арбитражный суд Ростовской области отклонил требование индивидуальных предпринимателей Рафаэля Самургашева и Татьяны Самургашевой признать незаконным решение Департамента имущественно-земельных отношений Ростова, отказавшего в предоставлении в собственность земельного участка по адресу пр. Шолохова, д. 126. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: youtube.com Фото: youtube.com

Речь идет об участке площадью 11,2 тыс. кв. м., который был передан Самургашевым властями Ростова в аренду в 2021 году для эксплуатации автовокзала (так называемый ростовский «старый автовокзал»). Позже арендаторы обратились к властям с предложением предоставить им участок в собственность без проведения торгов, сославшись на наличие там построенных ими объектов недвижимости. Однако власти отказали, заявив о нецелевом использовании земли. Как выяснилось, предприниматели разместили на участке торговые павильоны, что противоречит условиям договора с администрацией города.

В связи с этим Рафаэль Самургашев и Татьяна Самургашева в августе подали в арбитражный суд требование признать отказ властей Ростова незаконным.

Вадим Водолазов