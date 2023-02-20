Эксперт: девелопмент становится привлекательным для топ-менеджеров из других отраслей

В текущем году девелоперы продолжат комплектовать команды за счет высококвалифицированных кадров из других отраслей, в том числе из автобизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Об этом сообщила руководитель службы подбора персонала федерального девелопера «Неометрия» (входит в Alias Group) Елена Волошина на круглом столе «Кадры в девелопменте» онлайн-проекта «Все о стройке».

«К примеру, кандидаты из ведущих автомобильных корпораций, которые для нас релевантны, ранее не были готовы к смене сегмента. Сейчас ситуация изменилась, поэтому застройщики могут активнее привлекать квалифицированных сотрудников из других отраслей»,— отметила эксперт.

По ее словам, на юге России наблюдается следующая тенденция: открытых вакансий больше, чем соискателей. Однако эта ситуация не затронула «Неометрию», которая давно комплектует свой штат лучшими профессионалами со всей России. Застройщик наладил подбор кадров, выходцев из федеральных компаний, а также создал привлекательные условия для сотрудников по релокации и корпоративным программам развития.

Другая тенденция рынка — дисбаланс по специализациям. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге больше востребованы менеджеры по продажам, а на юге страны — строители и инженерно-технические работники (ИТР).

«Какую из этого мы можем извлечь пользу для бизнеса? Например, ИТР будет легче релоцировать под проекты, и мы получим большее количество специалистов из тех, кто ранее был нам интересен, но не хотел покидать домашний регион. Сейчас эти кандидаты стали более открытыми к диалогу. В то же время для привлечения менеджеров по продажам нужно разумно подходить к системам мотивации и удержания персонала, чтобы не потерять успешных кандидатов, так как их активнее начнут приглашать столичные работодатели»,— считает Елена Волошина.

Для лучших в своей области специалистов в инвестиционном холдинге Alias Group и федеральном девелопере «Неометрия» разработаны внутрикорпоративные программы обучения и развития, в том числе кадровый резерв. Попасть в управленческий резерв могут сотрудники с активной позицией, которые предлагают полезные идеи для развития бизнеса, берут на себя лидерские функции в рабочих проектах, обладают ключевыми навыками или экспертизой.

Помимо кадрового резерва, в компании созданы дополнительные возможности для повышения компетенций каждого специалиста. Так, корпоративная система обучения NEOАкадемия призвана развивать у сотрудников профессиональные навыки и успешно формировать карьеру. Реализуемые программы подготовки созданы с учетом самых современных российских стандартов корпоративного образования.

Читайте нас в Telegram