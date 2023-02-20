Российский призер чемпионата Европы по пляжному волейболу умер в 20 лет

Бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов умер в возрасте 20 лет из-за травм, полученных в результате аварии. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Осипов

Фото: ВФВ Иван Осипов

Фото: ВФВ

«Шесть дней назад Ваня попал в страшную аварию и все это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня»,— говорится в Telegram-канале федерации.

Иван Осипов с 12 лет выступал в составе сборных команд Краснодарского края по классическому и пляжному волейболу. В 2019 году спортсмен стал бронзовым медалистом юношеского чемпионата Европы в паре с Анатолием Василенко.

Милена Костерева