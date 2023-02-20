В Сибае экс-директора колледжа приговорили к шести годам колонии

Сибайский городской суд признал бывшего директора Сибайского колледжа строительства и сервиса 44-летнего Азамата Кумушкулова виновным в получении и покушении на получение взятки путем вымогательства (п. «б» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, руководитель потребовал от сотрудницы отдавать ему часть получаемых стимулирующих выплат за неприменение дисциплинарных мер, пригрозив увольнением за отказ. С мая по декабрь 2022 года она передала ему 60 тыс. руб. Также подсудимый потребовал через посредника часть таких выплат еще с двоих подчиненных по 25 тыс. руб. с каждой.

Подсудимый признал вину.

Суд назначил ему шесть лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн руб. и лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных учреждениях, на пять лет.

Майя Иванова

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