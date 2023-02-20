В Ярославле в день рождения Федора Волкова запустили театральный троллейбус

В Ярославле в 294-й день рождения основателя русского публичного театра Федора Волкова на улицы города вышел тематически оформленный «театральный троллейбус». Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Волковского театра Фото: Официальный сайт Волковского театра

Имя Федора Волкова носит ярославский академический театр драмы. Считается, что именно в Ярославле сын купца Федор Волков начал устраивать первые общедоступные представления, на которые за плату мог попасть любой желающий.

Троллейбус оформлен в фирменном стиле театра имени Волкова, на борту размещены фотографии актеров. Остановки объявляются голосами артистов и сопровождаются интересными фактами из истории первого русского театра, связанными с достопримечательностями на маршруте. Троллейбус работает на маршруте №1 (Ярославль-Главный – ЯШЗ). Это совместный проект Волковского театра и «Яргорэлектротранса».

Алла Чижова