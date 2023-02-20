Нижний Новгород встал в десятибалльных пробках из-за снегопада

Проезд по дорогам Нижнего Новгорода затруднен из-за снегопада вечером 20 февраля. Пробки достигли 10 баллов, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Мощный затор образовался в центре города: на площадях Горького, Свободы и Лядова, на улицах Белинского, Горького, Алексеевской, Родионова, Нижневолжской набережной. Движение затруднено на Канавинском мосту, проспекте Гагарина и Мызинском мосту.

В заречной части города в пробках встали в том числе проспект Ленина, улица Баумана, Комсомольское, Московское и Сормовское шоссе и прилегающие улицы.

Снег в Нижнем Новгороде начал идти в ночь на понедельник. Ожидается, что он продлится до конца недели и усилится к выходным – в эти дни выпадет до 13 см осадков.

Анастасия Еремина