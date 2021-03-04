Юрий Бавыкин уволен из мэрии Воронежа

Подозреваемый в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) Юрий Бавыкин покинул пост заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству. На официальном сайте мэрии уже нет информации о чиновнике. Как уточнили “Ъ-Черноземье“ в горадминистрации, Юрий Бавыкин написал заявление по собственному желанию: «Вчера истек последний день, когда он числился сотрудником муниципалитета».

Согласно принципу перераспределения полномочий между заместителями главы на время отсутствия в штате одного из них (к примеру, в связи с отпуском или болезнью), обязанности вице-мэра по градостроительству возложены на первого заместителя главы по городскому хозяйству Сергея Петрина.

18 февраля Ленинский райсуд Воронежа заключил Юрия Бавыкина под домашний арест до 16 апреля. Такая же мера пресечения, по ходатайству СКР, избрана для заместителя главы управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию и члена политсовета местного отделения «Единой России» Светланы Васьковой. По версии следствия, не позднее 20 августа 2020 года Светлана Васькова сообщила кандидату в депутаты гордумы Сергею Кудрявцеву согласованную с на тот момент главой управы Юрием Бавыкиным информацию о возможности за 400 тыс. руб. обеспечить в ходе предвыборной кампании не менее 50% голосов избирателей. Как полагают в СКР, деньги чиновники получили и распорядились ими по своему усмотрению. В суде ранее сообщали “Ъ-Черноземье“, что подозреваемые признали вину.

Сергей Кудрявцев в конце 2020 года сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при приватизации Дворца культуры им. С.М. Кирова на Ленинском проспекте Воронежа. В январе ему удалось выйти из СИЗО под домашний арест благодаря сотрудничеству со следствием.

Подробнее об уголовном деле Юрия Бавыкина читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Вице-мэр выстроит свою защиту».

Андрей Цветков