В Белоруссии 11 человек погибли в аварии с маршруткой и грузовиком

В Минской области Белоруссии грузовой автомобиль «МАЗ» столкнулся с маршрутным такси. В результате погибли 11 человек, среди них ребенок. Шесть человек ранены, их доставили в больницу. Об этом сообщает МВД Белоруссии. В пресс-службе белорусского Минздрава сообщили, что госпитализированы десять пострадавших.

Как сказано в сообщении Telegram-канала белорусского МВД, авария произошла около 15:00 на 9 км автодороги Р-69 (Смолевичи—Шацк, Минская область). Как сообщает ведомство, на место аварии выехал глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

Лусине Баласян