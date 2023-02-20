Шалунов и Найт стали самыми высокооплачиваемыми хоккеистами в рейтинге «Спорт-Экспресса»

«Спорт-Экспресс» (СЭ) опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Первые строчки рейтинга занимают нападающие Максим Шалунов и Корбэн Найт, которые выступают за «Локомотив» и «Авангард» соответственно. Их зарплата за прошедший год составила 90 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Максим Шалунов Фото: Ярослав и Юлия Нееловы / ХК «Локомотив» Корбэн Найт Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Максим Шалунов Фото: Ярослав и Юлия Нееловы / ХК «Локомотив» Корбэн Найт Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В рейтинге «СЭ» указана базовая зарплата хоккеистов за сезон в рублях, которая учитывается под потолком 900 млн руб.— без бонусов и премий. Ограничение зарплат на уровне 900 млн руб. было введено в КХЛ с сезона-2020/21.

На 3-м месте в рейтинге находится нападающий хоккейного клуба «Трактор» Антон Бурдасов, зарабатывающий 80 млн руб. в год. Столько же получили нападающие «Ак Барса» Александр Радулов и «Авангарда» Владимир Ткачев. За ними следует Дмитрий Яшкин, выступающий за СКА (77 млн руб.).

Всего в рейтинге представлены 240 хоккеистов. Наименьший размер годовой заработной платы зафиксирован на уровне 20 млн руб.

Милена Костерева