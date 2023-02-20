В Нижегородской области изъяли 644 фальшивые купюры за год

По итогам 2022 года в Нижегородской области обнаружено 644 фальшивые купюры, сообщили в региональном управлении МВД. За год их количество уменьшилось на треть.

Чаще всего нижегородские фальшивомонетчики подделывали пятитысячные (на них пришлось 54%) и двухтысячные (21%) купюры. Возбуждено 340 уголовных дел (-23% к 2021 году) по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег»).

МВД советует обменивать валюту только в банках и проверять купюры на месте. Если банкнота выглядит фальшивой, нужно запомнить приметы передавшего ее человека и вызвать полицию. Пытаться расплатиться поддельной купюрой не стоит: можно стать соучастником преступления. За изготовление и сбыт фальшивок грозит до восьми лет лишения свободы.

Елена Ковалева