Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижегородской области изъяли 644 фальшивые купюры за год

По итогам 2022 года в Нижегородской области обнаружено 644 фальшивые купюры, сообщили в региональном управлении МВД. За год их количество уменьшилось на треть.

Чаще всего нижегородские фальшивомонетчики подделывали пятитысячные (на них пришлось 54%) и двухтысячные (21%) купюры. Возбуждено 340 уголовных дел (-23% к 2021 году) по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег»).

МВД советует обменивать валюту только в банках и проверять купюры на месте. Если банкнота выглядит фальшивой, нужно запомнить приметы передавшего ее человека и вызвать полицию. Пытаться расплатиться поддельной купюрой не стоит: можно стать соучастником преступления. За изготовление и сбыт фальшивок грозит до восьми лет лишения свободы.

Елена Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...