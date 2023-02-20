Заработал сайт о ремонте Волжского моста в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области начал работу сайт о капитальном ремонте Волжского моста, сообщил глава города Дмитрий Рудаков. На сайте есть новые схемы движения, контакты городских служб и новости о ремонте моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: http://most2023.ru / Фото: http://most2023.ru /

«Скоро появится динамическая визуализация схем движения транспорта. Обновлять информацию будем регулярно. Сайт будет полезен всем, кто не хочет стоять в пробках и терять время в поисках оптимального проезда. Подготовиться к новому трафику время есть»,— написал господин Рудаков в своих соцсетях.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Рыбинске с 5 на 6 марта введут реверсивное движение на Волжскому мосту в связи с ремонтом. В силу этого изменится и схема движения общественного транспорта. Работы по ремонту моста должны быть выполнены до 31 июля 2024 года. Контракт на 2,8 млрд руб. предполагает разборку существующего пролетного строения, ремонт пролетных строений моста, ремонт опор, укрепление дна русла каменной наброской, устройство нового дорожного полотна, ремонт существующих арок и ряд других сопутствующих работ.

Алла Чижова