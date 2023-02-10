В Рыбинске с 6 марта изменится схема движения общественного транспорта

В Рыбинске Ярославской области с 5 на 6 марта введут реверсивное движение на Волжскому мосту в связи с его капитальным ремонтом. В силу этого изменится и схема движения общественного транспорта. Основной развязкой для автобусов № 1, 2, 3, 10, 15, 17, 25, 33 и троллейбусов № 1, 4, 5, 6 станет путепровод на улице Герцена. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ВКонтакте» Дмитрий Рудаков Фото: «ВКонтакте» Дмитрий Рудаков

Общественный транспорт, двигаясь по улице Максима Горького, будет сворачивать по путепроводу на Герцена. У пожарной каланчи автобусы продолжат маршрут по улице Стоялой и далее по Крестовой, троллейбусы — по Герцена. Временная остановка для троллейбусов будет размещена на улице Герцена со стороны дома № 4. После улицы Пушкина троллейбусы будут разъезжаться по своим маршрутам. Движение транспорта в обратную сторону будет проходить, как и прежде, через Соборную площадь.

Движение автобусов № 8т, 8, 11, 29, 18 будет осуществляться через улицу Рыбинскую. На время ремонта поменяется направление одностороннего движения. Обратно транспортные маршруты будут проходить по улице Сакко и Ванцетти далее по улице Правды и с выездом на мост.

Автобусы №20 делать объезд с Бадаева по улице Рыбинской, поскольку выезд с Бадаева будет закрыт.

Маршруты межмуниципальных автобусов № 108, 114, 116, 179, 180 будет проходить по той же схеме, что городские, но без выезда на улицу Стоялая. Вместо улицы Герцена и Бульварной, заезд на мост с которых запрещен, автобус № 109 будет следовать по улице Пушкина, затем по улице Крестовой. Заезд на мост автобус № 109 будет осуществлять с улицы Большой Казанской.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по ремонту Волжского моста в Рыбинске должны быть выполнены до 31 июля 2024 года. Контракт на 2,8 млрд руб. предполагает разборку существующего пролетного строения, ремонт пролетных строений моста, ремонт опор, укрепление дна русла каменной наброской, устройство нового дорожного полотна, ремонт существующих арок и ряд других сопутствующих работ.

Алла Чижова