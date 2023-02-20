Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Татарстана утвердили положение о госнадзоре за аттракционами

Правительство Татарстана утвердило положение о региональном госнадзоре за техсостоянием и эксплуатацией аттракционов. Документ опубликован на портале Кабмина региона.

Контролем будет заниматься управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Татарстана. В частности, ведомство сможет проводить проверки и обращаться в суд в случае неустранения выявленных нарушений. По итогам надзорных мероприятия аттракционы могут причислить к значительным, средним, умеренным и низким категориям риска.

Постановление начало действовать с января этого года.

"Ъ-Казань"

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...